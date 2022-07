“Battiti Live”, Fedez, Irama, Elettra Lamborghini tra gli ospiti della puntata di stasera (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo il successo della scorsa settimana, nuovo appuntamento con “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, lo storico programma musicale di Italia 1 condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci: tra gli ospiti Fedez, Irama ed Elettra Lamborghini “Battiti Live”, tra gli ospiti della puntata di stasera Fedez ed Elettra Lamborghini Battiti Live, tra gli ospiti Fedez ed Elettra Lamborghini“Radio Norba Cornetto Battiti Live” ospita dal vivo gli artisti più noti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo il successoscorsa settimana, nuovo appuntamento con “Radio Norba Cornetto”, lo storico programma musicale di Italia 1 condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci: tra glied”, tra glidied, tra glied“Radio Norba Cornetto” ospita dal vivo gli artisti più noti ...

Pubblicità

AlessiaGastald1 : RT @per3checomenoi: Stasera c’è Ma non c’è Luigi Battiti live - SMSNEWSOFFICIAL : 3° appuntamento con @radionorba Cornetto @battitilive22 su Italia 1 @Alan_Palmieri #elisabettagregoraci… - per3checomenoi : Stasera c’è Ma non c’è Luigi Battiti live - MusicStarStaff : CS_Terzo appuntamento con “Radio Norba Cornetto Battiti Live” - SasatoreS : Mi fa morire il fotografo di Battiti live che in ogni post deve inserire almeno una foto di luigi Lui è infossato,… -