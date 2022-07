Battiti Live 2022 stasera su Italia 1: la scaletta della terza puntata (Di martedì 19 luglio 2022) stasera su Italia 1 alle 21:20 torna Battiti Live 2022, la storica kermesse estiva condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci: ecco i cantanti della terza puntata. stasera su Italia1 alle 21:20 nuovo appuntamento con Battiti Live 2022, lo storico programma musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, che torna dopo il successo della scorsa settimana. Ecco la scaletta della terza puntata: Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini Irama Albe LDA Fedez Mara Sattei Tananai Darin Cristiano Malgioglio Bianca Atzei Gabry Ponte Dargen D'Amico Fred De Palma Malika Ayane Federico ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 luglio 2022)su1 alle 21:20 torna, la storica kermesse estiva condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci: ecco i cantantisu1 alle 21:20 nuovo appuntamento con, lo storico programma musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, che torna dopo il successoscorsa settimana. Ecco la: Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini Irama Albe LDA Fedez Mara Sattei Tananai Darin Cristiano Malgioglio Bianca Atzei Gabry Ponte Dargen D'Amico Fred De Palma Malika Ayane Federico ...

Pubblicità

em_eraldsea : RT @radionorba: Questa sera il nostro cuore su Italia1 batterà da Gallipoli con i vostri artisti preferiti! Non perdetevi il terzo appunta… - Ylenia37541493 : RT @radionorba: Questa sera il nostro cuore su Italia1 batterà da Gallipoli con i vostri artisti preferiti! Non perdetevi il terzo appunta… - abbassoilcirco : @Valenti79429120 Ma a parte che Costanzo ha detto una castroneria visto che EG c'è eccome nei palinsesti Mediaset..… - Alessan67416970 : RT @radionorba: Questa sera il nostro cuore su Italia1 batterà da Gallipoli con i vostri artisti preferiti! Non perdetevi il terzo appunta… - radionorba : Questa sera il nostro cuore su Italia1 batterà da Gallipoli con i vostri artisti preferiti! Non perdetevi il terzo… -