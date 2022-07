Basket, Serie A1 2022/2023: Eleven Sports acquisisce i diritti tv fino al 2025 (Di martedì 19 luglio 2022) Svolta nel mondo del Basket italiano, con la Lega che ha annunciato l’assegnazione dei diritti tv della Serie A1 per il prossimo triennio. “Lega Basket Serie A comunica di avere assegnato a Eleven Sports Network LTD il Pacchetto Pay dei diritti Audiovisivi domestici per le Stagioni Sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 a seguito della trattativa privata avvenuta lo scorso 12 luglio. La assegnazione verrà ratificata dalla Assemblea straordinaria convocata per giovedì 21 luglio nella quale Eleven presenterà ai club il proprio piano di valorizzazione dei diritti Pay per il triennio”, si legge nel comunicato diffuso dalla Lega. Dopo che, nelle scorse ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Svolta nel mondo delitaliano, con la Lega che ha annunciato l’assegnazione deitv dellaA1 per il prossimo triennio. “LegaA comunica di avere assegnato aNetwork LTD il Pacchetto Pay deiAudiovisivi domestici per le Stagioni Sportive/2024 e 2024/a seguito della trattativa privata avvenuta lo scorso 12 luglio. La assegnazione verrà ratificata dalla Assemblea straordinaria convocata per giovedì 21 luglio nella qualepresenterà ai club il proprio piano di valorizzazione deiPay per il triennio”, si legge nel comunicato diffuso dalla Lega. Dopo che, nelle scorse ...

