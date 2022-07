Bari | l’Università nega patrocinio e logo se non c’è parità di genere nei convegni

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 19 luglio 2022) È il caso di dirlo: “Eppur (qualcosa) si muove!”. Spesso, quando si parla didisi ha come l’impressione di non aver fatto enormi passi in avanti negli ultimi anni e di dover continuare a lottare per vedere garantiti alle donne diritti e condizioni considerabili di default per gli uomini. Qualcosa, però, sembra – seppur timidamente – andare nella giusta direzione. I casi di denuncia di momenti di dibattito pubblico tutti al maschile sono sempre di più. A chi di voi, ad esempio, non è mai capitato di assistere a un dibattito, un convegno, un evento con ospiti esclusivamente dimaschile? Ora che ci avete pensato, provate a pensare all’esatto opposto: quante volte vi è capitato di partecipare alle medesime occasioni di confronto e di imbattervi in un parterre tutto al femminile? La riposta al secondo quesito è ...