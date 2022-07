Bargiggia: “La Juve chiude per Bremer”, il Napoli ancora cerca l’erede di Koulibaly (Di martedì 19 luglio 2022) La Juventus chiude per Bremer e beffa l’Inter di Marotta che da mesi stava seguendo il giocatore brasiliano del Torino. A questo punto i nerazzurri dovranno fare di tutto per trattenere Skriniar, anche se il PSG ci sta puntando forte e Suning ha bisogno di fare cassa per far quadrare i conti. L’annuncio di Bremer alla Juve lo dà Paolo Bargiggia che su twitter scrive: “La Juventus ha praticamente chiuso Bremer. In attesa dell’annuncio ufficiale. 40 mln il costo del cartellino, 4 milioni per 4 anni al giocatore. Condizioni migliorative sia per il Torino che per Bremer che da tempo aveva accordo verbale con Inter“. Insomma in pochi giorni la Juve ha chiuso l’acquisto di Bremer dopo aver incassato i soldi ... Leggi su napolipiu (Di martedì 19 luglio 2022) Lantuspere beffa l’Inter di Marotta che da mesi stava seguendo il giocatore brasiliano del Torino. A questo punto i nerazzurri dovranno fare di tutto per trattenere Skriniar, anche se il PSG ci sta puntando forte e Suning ha bisogno di fare cassa per far quadrare i conti. L’annuncio diallalo dà Paoloche su twitter scrive: “Lantus ha praticamente chiuso. In attesa dell’annuncio ufficiale. 40 mln il costo del cartellino, 4 milioni per 4 anni al giocatore. Condizioni migliorative sia per il Torino che perche da tempo aveva accordo verbale con Inter“. Insomma in pochi giorni laha chiuso l’acquisto didopo aver incassato i soldi ...

