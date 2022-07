Avvistato a palazzo Chigi | l' incontro segreto con Draghi | chi ha incontrato il premier

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 luglio 2022) La crisi di governo entra nel vivo. Domani, mercoledì 20 luglio, il redde rationem che potrebbe cambiare il destino dell'esecutivo e del Paese. Due strade: o unbis o il ritorno alle urne dopo l'estate. Ecco qui di seguito gli aggiornamenti salienti di questa giornata "calda"sul fronte politico. Ore 10.55spagnolo Sanchez: "L'Europa ha bisogno di leader come" "L'Europa ha bisogno di leader come", scrive ilspagnolo, Pedro Sanchez, in un intervento pubblicato su Politico.eu in cui ricorda di avere "avuto il privilegio di essere con lui in numerose lunghe riunioni del Consiglio europeo. Ho anche avuto unbilaterale fruttuoso con lui lo scorso giugno a Barcellona e, più di recente, abbiamo partecipato al vertice Nato di Madrid. Le sue ...