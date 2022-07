Avellino | ritmi alti nel ritiro di Mercogliano | Taurino non lascia nulla al caso

(Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(AV) – Va in archivio il secondo didell’di Roberto. Doppia seduta di allenamento al “Comunale” diper la formazione biancoverde. Tanto lavoro atletico per il gruppo agli ordini dei prof Paolo Rizzo e Pietro La Porta. Protagonista nelle due sedute di allenamento anche il pallone. Subitoelevati, con tanta corsa e controllo di palla a uno o due tocchi. Il tecnico salentino ha coinvolto anche alcuni elementi con la valigia pronta: Fabio Tito, Salvatore Aloi e Francesco Forte. “Ci sono tante combinazioni. Tutti devono partecipare e tutti devono pensare calcio“. E’ il messaggio lanciato dal trainer salentino nella seduta mattutina. Assente ancora Mamadou Kanoutè, che si aggregherà al gruppo che nei giorni ...

