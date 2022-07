ATP Gstaad 2022 | passano il turno Thiem | Munar e Gasquet Male Sonego e Garin

(Di martedì 19 luglio 2022) È terminata da poco un’altra giornata dell’ATP 250 di. Sulla terra rossa svizzera si sono disputati oggi gli ultimi match valevoli per il primoe lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Vincono a sorpresa Yannick Hanfmann, Dominice Juan Pablo Varillas. Il tedesco (n.152 del ranking) supera Cristian(testa di serie n.6) per 6-3 6-4, l’austriaco (n.274 al mondo) batte il francese Hugo Gaston (n.7 del seeding) per 1-6 6-1 7-6 e il peruviano (n.115 ATP) sconfigge l’italiano Lorenzo(n.60) per 7-6(5) 6-2.poi agli ottavi di finale anche lo spagnolo Jaume(n.63), che batte Il connazionale Bernabe Zapata Miralles (n.81) per 6-3 3-6 7-5, il francese Richard...

Ticinonline : Che spettacolo a Gstaad: il derby svizzero dura (ben) 2h24' - livetennisit : ATP 500 Amburgo e ATP 250 Gstaad: Il programma completo di Mercoledi 20 Luglio 2022 - sportface2016 : #SwissOpenGstaad | Programma ed orari mercoledì 20 luglio con #Ruud e #Thiem - livetennisit : ATP 500 Amburgo e ATP 250 Gstaad: Fabio Fognini avanza in Germania. Fuori Luca Nardi che perde netto. Male Lorenzo… - TuttocalcioS : Che brutto #Sonego ????! È crisi nera per l'azzurro che perde nell'ATP 250 di Gstaad 2-0 contro Varillas ????. Niente h… -

Ancora un'uscita di scena prematura, ancora crisi nera per Lorenzo Sonego impegnato sulla terra rossa dell'250 di. Dopo la delusione della scorsa settimana in Svezia contro Karatsev, l'italiano si lascia nuovamente sorprendere all'esordio, cedendo il passo al peruviano proveniente dalle ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo250 di2022 per la giornata di mercoledì 20 luglio . Dovrà ancora attendere Matteo Berrettini per fare il suo debutto nella manifestazione svizzera. Sul Centrale apriranno le danze lo ...È terminata da poco un’altra giornata dell’ATP 250 di Gstaad. Sulla terra rossa svizzera si sono disputati oggi gli ultimi match valevoli per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. And ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...