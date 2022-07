Atletica Mondiali Eugene 2022 | i risultati giorno per giorno

(Di martedì 19 luglio 2022) Tutto pronto per idi, in programma adal 15 al 24 luglio. Parata di stelle in gara in Oregon, con la nazionale azzurra che proverà a replicare i trionfi dell’Olimpiade di Tokyo e a recitare un ruolo da protagonista. Riflettori puntati sugli ori Massimo Stano, oltre che su Gianmarco Tamberi nel salto in alto e il re della velocità Marcell Jacobs, dopo i successi nei 100 metri e nella 4×100. Sportface vi terrà compagnia con live, cronache, dichiarazioni dei protagonisti e approfondimenti, oltre che con iaggiornati in tempo reale di ogni giornata della manifestazione iridata, che potrete trovare all’interno di questo articolo. IL MEDAGLIERE ITALIANI IN GARAPERIL CALENDARIO ...

Pubblicità

RaiSport : Domenica senza precedenti per il Volley italiano, 4 su 4: vittoria nella Volleyball Nations League F; Europei U18 e… - Eurosport_IT : Fiducia in Jacobs! Forza Marcell, riuscirai presto a tornare quello di prima... ???? Le parole del suo allenatore >… - Tg3web : I mondiali di atletica negli Stati Uniti. Ha mancato di un soffio la finale ma spopola sui social grazie soprattutt… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Giappone, Covid: 11 casi nella delegazione ai Mondiali di atletica #covid #hitominiiya #mondialidiatletica #niiya #as… - telodogratis : Ai Mondiali di atletica, Tamberi chiude quarto a 2,33 metri -

Il campione olimpico in carica, ai suoi quartiall'aperto (non ha mai conquistato una medaglia) è giunto quarto con 2,33. Il saltatore marchigiano delle Fiamme Oro aveva iniziato la finale ...Non riesce l'impresa a Gianmarco Tamberi . Dopo l'oro incredibile aidi Tokyo, l'atleta azzurro ha chiuso al quarto posto la finale di salto in alto ai Mondial i in corso a Eugene , in Oregon: Tamberi si è fermato a 2.35 dopo aver saltato al secondo tentativo ...Filippo Tortu non ha deluso le aspettative dominando la propria batteria in 2018. “Ho gestito, corso in modo lineare e un 200 fatto così a un Mondiale ha il suo valore”. Ora appuntamento in semifinal ...Nella notte italiana ai mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon, Filippo Tortu approda in semifinale dei 200 metri, correndo il primo turno in 20.18 (+1.0), mentre Fausto Desalu deve arrende ...