Atletica | Mondiali 2022 | Tamberi 4° | Tortu convince Barshim e Rojas | tris leggendari El Bakkali e Kipyegon imbattibili

A Eugene (Oregon, USA) è andata in scena la quarta giornata dei Mondiali 2022 di Atletica leggera. L'Italia applaude Gianmarco Tamberi, splendido quarto nel salto in alto nonostante alcune difficoltà fisiche. Filippo Tortu convince nelle batterie dei 200 metri, vince e si qualifica per la semifinale con un buon 20.18. Brutte eliminazioni per Fausto Desalu e Daisy Osakue, Ahmed Abdelwahed 12mo sui 3000 siepi. Sono stati assegnati cinque titoli: Mutaz Essa Barshim e Yulimar Rojas firmano il tris iridato rispettivamente nel salto in alto e nel salto triplo; Soufiane El Bakkali e Faith Kipyegon sono imbattibili tra 3000 siepi e 1500 metri; Nafissatou Thiam è ancora la padrona ...

