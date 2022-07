Atletica, Mondiali 2022: Ahmed Abdelwahed 12° sui 3000 vinti da Soufiane El Bakkali (Di martedì 19 luglio 2022) Soufiane El Bakkali ha vinto i 3000 siepi ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. Il marocchino ha confermato il pronostico della vigilia, imponendosi nettamente sulla pista di Eugene (Oregon, USA) grazie a un’accelerazione perentoria nei pressi dell’ultima riviera che ha lasciato sul posto tutti gli avversari. La gara è stata molto tattica e chiusa, al Campione Olimpico di Tokyo 2020 è bastata una stoccata per chiudere i conti con l’alto tempo di 8:25.13. Il 26enne ha portato a casa il primo titolo iridato della sua carriera dopo l’argento di Londra 2017 e il bronzo di Doha 2019. A completare il podio sono stati l’etiope Lamecha Girma (8:26.01) e il keniano Conseslus Kipruto (8:27.92), che si lasciano alle spalle i rispettivi connazionali Getnet Wale (8:28.68) e Abraham Kibiwot ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022)Elha vinto isiepi aidileggera. Il marocchino ha confermato il pronostico della vigilia, imponendosi nettamente sulla pista di Eugene (Oregon, USA) grazie a un’accelerazione perentoria nei pressi dell’ultima riviera che ha lasciato sul posto tutti gli avversari. La gara è stata molto tattica e chiusa, al Campione Olimpico di Tokyo 2020 è bastata una stoccata per chiudere i conti con l’alto tempo di 8:25.13. Il 26enne ha portato a casa il primo titolo iridato della sua carriera dopo l’argento di Londra 2017 e il bronzo di Doha 2019. A completare il podio sono stati l’etiope Lamecha Girma (8:26.01) e il keniano Conseslus Kipruto (8:27.92), che si lasciano alle spalle i rispettivi connazionali Getnet Wale (8:28.68) e Abraham Kibiwot ...

