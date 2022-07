Atletica, il miglior Filippo Tortu sui 200 metri: finale possibile ai Mondiali. E gli avversari… (Di martedì 19 luglio 2022) Filippo Tortu sembra avere trovato la sua dimensione sui 200 metri. Il Campione Olimpico della 4×100 aveva firmato il proprio personale lo scorso anno, correndo in 20.11 ai 1900 metri di altitudine di Nairobi. Un paio di settimane fa si era spinto fino a 20.15 sulla pista ultra-veloce di La Chaux-de-Fonds, ma è nelle batterie dei Mondiali 2022 che abbiamo ammirato la migliore versione del velocista lombardo sul mezzo giro di pista. L’ex primatista nazionale dei 100 metri (primo italiano a scendere sotto il muro dei 10 secondi con il 9.99 di Madrid nel 2018) ha sposato la causa di questa specialità e passo dopo passo ha dimostrato di potersi distinguere in maniera rimarchevole. Filippo Tortu ha infatti vinto la propria batteria con il ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022)sembra avere trovato la sua dimensione sui 200. Il Campione Olimpico della 4×100 aveva firmato il proprio personale lo scorso anno, correndo in 20.11 ai 1900di altitudine di Nairobi. Un paio di settimane fa si era spinto fino a 20.15 sulla pista ultra-veloce di La Chaux-de-Fonds, ma è nelle batterie dei2022 che abbiamo ammirato lae versione del velocista lombardo sul mezzo giro di pista. L’ex primatista nazionale dei 100(primo italiano a scendere sotto il muro dei 10 secondi con il 9.99 di Madrid nel 2018) ha sposato la causa di questa specialità e passo dopo passo ha dimostrato di potersi distinguere in maniera rimarchevole.ha infatti vinto la propria batteria con il ...

