Atletica | Gianmarco Tamberi sfiora la medaglia ai Mondiali! 4° posto di grinta con 2 33 | cuore da Campione Olimpico

Gianmarco Tamberi ha dimostrato ancora una volta di essere un fuoriclasse assoluto, capace di tirare fuori il colpo da maestro quando conta davvero, dall'alto di un talento sconfinato e di una caparbietà agonistica che non ha eguali. Il Campione Olimpico di salto in alto ha disputato una finale da assoluto protagonista ai Mondiali 2022 di Atletica leggera, nonostante una marcia di avvicinamento caratterizzata da un fastidio alla gamba di stacco e una qualificazione in cui era riemerso per ben due volte quando era con le spalle al muro (2.25 e 2.28 al terzo tentativo). Gianmarco Tamberi ha concluso al quarto posto dopo aver superato 2.33 metri al secondo tentativo ed essere poi incappato in tre nulli a 2.35. Il ribattezzato Gimbo ha dovuto battagliare ...

