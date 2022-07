Atletica, Elena Vallortigara e la danza mondiale: serve il salto di lusso per una medaglia, l’azzurra sa come fare (Di martedì 19 luglio 2022) L’Italia non è ancora riuscita a salire sul podio ai Mondiali 2022 di Atletica leggera, i primi quattro giorni di gara hanno portato in dote i quarti posti di Gianmarco Tamberi (salto in alto) e Sara Fantini (lancio del martello), oltre alla delusione atroce per il forfait di Marcell Jacobs sui 100 metri. Ci proverà Elena Vallortigara a invertire la rotta, questa notte (ore 02.40 italiane) nella finale del salto in alto. l’azzurra si presenta con la seconda miglior prestazione mondiale stagionale (1.98 saltato lo scorso 24 giugno ai Campionati Italiani) e dopo il percorso netto del turno di qualificazione (1.93 senza errori durante il percorso). La veneta, trasferitasi a Siena da ormai sei stagioni, ha tutte le carte in regola per esprimersi al meglio: la condizione di ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) L’Italia non è ancora riuscita a salire sul podio ai Mondiali 2022 dileggera, i primi quattro giorni di gara hanno portato in dote i quarti posti di Gianmarco Tamberi (in alto) e Sara Fantini (lancio del martello), oltre alla delusione atroce per il forfait di Marcell Jacobs sui 100 metri. Ci proveràa invertire la rotta, questa notte (ore 02.40 italiane) nella finale delin alto.si presenta con la seconda miglior prestazionestagionale (1.98 saltato lo scorso 24 giugno ai Campionati Italiani) e dopo il percorso netto del turno di qualificazione (1.93 senza errori durante il percorso). La veneta, trasferitasi a Siena da ormai sei stagioni, ha tutte le carte in regola per esprimersi al meglio: la condizione di ...

