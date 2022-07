Atletica | Dalia Kaddari in semifinale ai Mondiali | gestione brillante sui 200 metri

(Di martedì 19 luglio 2022) Una splendidasi è qualificata alle semifinali dei 200ai2022 dileggera. L’azzurra ha interpretato una splendida batteria sulla pista di Eugene (Oregon, USA), distribuendo lo sforzo in maniera eccellente e concludendo la prima serie al terzo posto con il tempo di 22.75. Tanto è bastato alla sarda per conquistare il passaggio del turno con pieno merito, raggiungendo l’obiettivo che si era prefissata alla vigilia.è partita bene, si è avvicinata in spinta verso la curva, l’ha tenuta al meglio e poi è uscita in progressione sul rettilineo, distanziando progressivamente e con convinzione le rivali per la terza piazza che permetteva di proseguire la propria avventura in terra americana senza dover passare dai sei tempi ...

