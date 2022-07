Asta per Bremer, così la Juventus ha superato l'Inter (Di martedì 19 luglio 2022) Gleison Bremer sarà quasi certamente un giocatore della Juventus. La clamorosa è maturata alla vigilia di quello che doveva essere l'incontro risolutivo tra Inter e Torino per il difensore, in una giornata convulsa in cui i nerazzurri hanno cercato fino alla fine di ribaltare l'esito del duello. E le ore successive, con rilanci e risposte tra i due club, non hanno modificato i rapporti di forza. L'ultimo atto è stato il tentativo dell'Inter di adeguare la propria proposta salendo a 30 milioni di euro più 5 di Bonus e il cartellino del giovane Casadei, sempre piaciuto ai granata, valutato intorno agli 8 milioni di euro. Un pacchetto notevole, molto superiore a quanto ipotizzato per settimane dai nerazzurri. Immediata la controffensiva della Juventus: 40 milioni di euro cash cui aggiungerne altri 7 di ... Leggi su panorama (Di martedì 19 luglio 2022) Gleisonsarà quasi certamente un giocatore della. La clamorosa è maturata alla vigilia di quello che doveva essere l'incontro risolutivo trae Torino per il difensore, in una giornata convulsa in cui i nerazzurri hanno cercato fino alla fine di ribaltare l'esito del duello. E le ore successive, con rilanci e risposte tra i due club, non hanno modificato i rapporti di forza. L'ultimo atto è stato il tentativo dell'di adeguare la propria proposta salendo a 30 milioni di euro più 5 di Bonus e il cartellino del giovane Casadei, sempre piaciuto ai granata, valutato intorno agli 8 milioni di euro. Un pacchetto notevole, molto superiore a quanto ipotizzato per settimane dai nerazzurri. Immediata la controffensiva della: 40 milioni di euro cash cui aggiungerne altri 7 di ...

