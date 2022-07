ASCOLTI TV 18 LUGLIO 2022: ITALIA-BELGIO (18,2%), ZELIG (15,9%), REPORT (5%), ZONA BIANCA, REAZIONE A CATENA, RECORD TERRA AMARA (22,5%) (Di martedì 19 luglio 2022) ASCOLTI TV 18 LUGLIO 2022 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 568 15.37Tg1 – 788 19.28UnoMattina Estate – 698 17.93Camper – 1185 14.53Tg1 – 2857 24.50Don Matteo – 1312 12.78Don Matteo – 1327 15.29Sei Sorelle – 927 11.62Tg1 – 1033 13.26Tg1 Economia – xEstate in Diretta – 1316 16.43REAZIONE a CATENA – 2077 22.41REAZIONE a CATENA – 3317 27.36Tg1 – 3739 25.57Rai Sport – 2369 14.98ITALIA-BELGIO – 2914 18.20 1378 15.47 286 17.52 2019 20.91Cose Nostre – 709 7.07 Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – xMorning News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUn Altro Domani – xTERRA AMARA – xRosamund Pilcher – x1T + 2T ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 19 luglio 2022)TV 18· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 568 15.37Tg1 – 788 19.28UnoMattina Estate – 698 17.93Camper – 1185 14.53Tg1 – 2857 24.50Don Matteo – 1312 12.78Don Matteo – 1327 15.29Sei Sorelle – 927 11.62Tg1 – 1033 13.26Tg1 Economia – xEstate in Diretta – 1316 16.43– 2077 22.41– 3317 27.36Tg1 – 3739 25.57Rai Sport – 2369 14.98– 2914 18.20 1378 15.47 286 17.52 2019 20.91Cose Nostre – 709 7.07 Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – xMorning News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUn Altro Domani – x– xRosamund Pilcher – x1T + 2T ...

Pubblicità

fabiofabbretti : Da segnalare al pomeriggio il record della novità #TerraAmara, che tocca il 22.5% (1,8 mln). In generale ieri bene… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Lunedì 18 luglio 2022. In 2,9 mln per la disfatta azzurra (18.2%), Zelig 15.9% - CorriereCitta : #AscoltiTv lunedì 18 luglio 2022: Italia-Belgio (europei), Report, Zelig, dati Auditel e share - antoniosilvi : 'Cadevano le bombe Come neve Il 19 luglio A San Lorenzo...' Settantanove anni fa, per Roma il giorno più brutto del… - SpazioWrestling : AEW: Ascolti in leggero rialzo per l'ultima puntata di Rampage (15 luglio) #Rampage #AEW -