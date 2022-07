Ascolti tv 18 luglio 2022 analisi: Azzurra malinconia, Italia-Belgio spegne il riso di “Zelig”. Meglio Brindisi di Ranucci (r). Fenomeno “Terra Amara” in daytime (Di martedì 19 luglio 2022) Ascolti al top, focus sui tg col racconto della crisi di governo: su Rai1 il Tg1 delle 20.00 a 3,739 milioni e 25,6%. La seconda parte di Reazione a Catena a 3,317 milioni e 27,4%. Italia-Belgio 2,914 milioni e 18,2%. Tg5 delle 20.00 a 2,879 milioni 19,5%. Tg1 delle 13.30 a 2,857 milioni e 24,5%. Lunedì televisivo a discreto tasso competitivo, tra le ammiraglie, quello generalista del 18 luglio, con il calcio femminile contro la comicità in replica. Su Rai1 è andata in onda la partita decisiva del primo turno degli Europei femminili di calcio, Italia-Belgio, con le Azzurre sconfitte uno a zero e mandate a casa. E si è confrontata con la replica di Zelig (2021) su Canale5. Su Rai2 sono tornati i telefilm, con 9-1-1, in contrapposizione estiva con Chicago P.D. in prima ... Leggi su tvzoom (Di martedì 19 luglio 2022)al top, focus sui tg col racconto della crisi di governo: su Rai1 il Tg1 delle 20.00 a 3,739 milioni e 25,6%. La seconda parte di Reazione a Catena a 3,317 milioni e 27,4%.2,914 milioni e 18,2%. Tg5 delle 20.00 a 2,879 milioni 19,5%. Tg1 delle 13.30 a 2,857 milioni e 24,5%. Lunedì televisivo a discreto tasso competitivo, tra le ammiraglie, quello generalista del 18, con il calcio femminile contro la comicità in replica. Su Rai1 è andata in onda la partita decisiva del primo turno degli Europei femminili di calcio,, con le Azzurre sconfitte uno a zero e mandate a casa. E si è confrontata con la replica di(2021) su Canale5. Su Rai2 sono tornati i telefilm, con 9-1-1, in contrapposizione estiva con Chicago P.D. in prima ...

Pubblicità

antoniogenna : Ieri e oggi in TV 19/07/2022 — Ascolti italiani di lunedì 18 luglio 2022: 2,9 milioni (18,2%) per l’incontro di cal… - infoitcultura : Ascolti Tv 18 luglio 2022, in 3 milioni delusi dal calcio femminile. Nel preserale plebiscito per Reazione a C - occhio_notizie : Ascolti tv di lunedì 18 luglio 2022: Italia-Belgio Europei femminili vince! Zelig, però, si difende #ascoltitv… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di lunedì #18luglio ?? - il_Case : Ascolti TV | Lunedì 18 luglio 2022. In 2,9 mln per la disfatta azzurra (18.2%), Zelig 15.9%. Al mattino TG1 19.3% v… -