As: Napoli, West Ham e Everton su Januzaj, la sua priorità sono l’Europa e la Champions (Di martedì 19 luglio 2022) As dedica un approfondimento di mercato ad Adnan Januzaj, che a giugno ha terminato il suo rapporto lavorativo con la Real Sociedad. Il belga ha diverse offerte sul piatto, una di queste viene dal Napoli. Come ha appreso AS, le offerte nell’élite non mancano. La storia d’amore tra Januzaj e la squadra di ‘txuriurdin’ si è conclusa in modo sorprendente in questa stagione. Dopo più di quattro anni a San Sebastián, l’ex giocatore del Manchester United ha deciso di prendere una strada separata. Il giocatore ha avuto l’interesse di diverse squadre di diversi campionati. West Ham ed Everton in Premier League, Napoli in Serie A o Siviglia dalla Spagna. Inoltre, il giocatore ha ricevuto anche una proposta dal calcio qatarino, ma la sua priorità al momento è continuare in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 luglio 2022) As dedica un approfondimento di mercato ad Adnan, che a giugno ha terminato il suo rapporto lavorativo con la Real Sociedad. Il belga ha diverse offerte sul piatto, una di queste viene dal. Come ha appreso AS, le offerte nell’élite non mancano. La storia d’amore trae la squadra di ‘txuriurdin’ si è conclusa in modo sorprendente in questa stagione. Dopo più di quattro anni a San Sebastián, l’ex giocatore del Manchester United ha deciso di prendere una strada separata. Il giocatore ha avuto l’interesse di diverse squadre di diversi campionati.Ham edin Premier League,in Serie A o Siviglia dalla Spagna. Inoltre, il giocatore ha ricevuto anche una proposta dal calcio qatarino, ma la suaal momento è continuare in ...

Pubblicità

napolista : As: #Napoli, West Ham e Everton su #Januzaj, la sua priorità sono l’Europa e la Champions Il suo contratto con la… - Diego31883 : E Broja? Era il pupillo di De Laurentiis ma il Chelsea preferisce girarlo in prestito al West Ham. Il Napoli, peral… - Franciwinwar : @PierluigiB2 @alexsan62753199 @Napoli_Report @DiMarzio Un turco parlava di West ham e ha preso un difensore. Spurs ha preso un difensore. - cn1926it : Dall’Inghilterra – Niente #Napoli per #Broja: è ad un passo dal #WestHam. I dettagli - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Seguito dal Napoli, Broja è pronto a trasferirsi al West Ham -