Arsenal Zinchenko | ufficiale l’arrivo dell’ucraino dal Manchester City

(Di martedì 19 luglio 2022) Altro colpo di mercato dell’, che dopo Gabriel Jesus, strappa alanche il terzino ucraino, Oleksandr, per cifra 30 milioni di sterline. Il giocatore ha invece firmato un contratto quadriennale fino al 2026.: I Gunners non hanno nessuna intenzione di fermarsi sul mercato a dimostrazione di voler tornare prontamente ai vertici. In questa ottica si spiega l’ulteriore investimento per un giocatore voluto fortemente dal tecnico spagnolo Arteta, che lo ha allenato quando era secondo di Guardiola proprio al. All’avrà la possibilità di tornare a giocare da titolare, cosa che non gli è sempre stata concessa ai Citizens malgrado 126 presenze. Il...

