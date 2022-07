Arsenal, fatta per Zinchenko dal Manchester City (Di martedì 19 luglio 2022) Oleksandr Zinchenko è pronto a passare da Manchester a Londra, sponda Arsenal: i Gunners hanno raggiunto l'accordo sulla base di... Leggi su calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022) Oleksandrè pronto a passare daa Londra, sponda: i Gunners hanno raggiunto l'accordo sulla base di...

Pubblicità

15ghost6 : RT @Day81P: @wazzaCN È fatta da un mese. Ho trovato uno affidabile, per adesso mi ha detto perisic da Conte più di 2 mesi fa, Jesus all'ars… - fstvrgrnr : RT @Day81P: @wazzaCN È fatta da un mese. Ho trovato uno affidabile, per adesso mi ha detto perisic da Conte più di 2 mesi fa, Jesus all'ars… - LucaParry85 : È fatta Zinkp zinchenko è del arsenal - LM93official : RT @Day81P: @wazzaCN È fatta da un mese. Ho trovato uno affidabile, per adesso mi ha detto perisic da Conte più di 2 mesi fa, Jesus all'ars… - newsulcalcioita : Oleksandr #Zinchenko all'#Arsenal,è fatta.Accordo da 30 milioni di euro per il terzino ucraino. Contratto fino al 2… -