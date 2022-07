Arrestata per corruzione la sindaca di Terracina Roberta Tintari (FdI). Domiciliari per due assessori e presidente del Consiglio (Di martedì 19 luglio 2022) Arresti nel Comune di Terracina, in provincia di Latina. Oggi i carabinieri hanno portato a termine un’operazione nella quale è finita agli arresti anche la sindaca della località costiera laziale, Roberta Tintari, eletta tra le fila di Fratelli d’Italia, con l’accusa di corruzione. Ai Domiciliari anche l’assessore ai lavori pubblici, il presidente del Consiglio comunale e l’ex vicesindaco Pierpaolo Marcuzzi. L’arresto è avvenuto a seguito di un’operazione dei carabinieri e della Capitaneria di Porto ed è ancora in corso con l’accusa di reati contro la pubblica amministrazione. Altre sette persone sono state interdette dai pubblici uffici. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Arresti nel Comune di, in provincia di Latina. Oggi i carabinieri hanno portato a termine un’operazione nella quale è finita agli arresti anche ladella località costiera laziale,, eletta tra le fila di Fratelli d’Italia, con l’accusa di. Aianche l’assessore ai lavori pubblici, ildelcomunale e l’ex vicesindaco Pierpaolo Marcuzzi. L’arresto è avvenuto a seguito di un’operazione dei carabinieri e della Capitaneria di Porto ed è ancora in corso con l’accusa di reati contro la pubblica amministrazione. Altre sette persone sono state interdette dai pubblici uffici. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

