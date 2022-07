Armi all’Ucraina, il governo lavora già al quarto decreto: Guerini giovedì al Copasir (Di martedì 19 luglio 2022) Lorenzo Guerini è atteso giovedì prossimo davanti al Copasir. Il ministro della Difesa dovrà illustrare al Comitato parlamentare per la sicurezza i contenuti del quarto decreto interministeriale sugli armamenti da inviare in Ucraina. Il terzo decreto era stato approvato nella seconda settimana di maggio. In tutti i casi precedenti, si era deciso di secretare la lista dei dispositivi da inviare. Una scelta obbligata per «motivi di sicurezza nazionale», aveva detto Adolfo Urso, presidente del Copasir. La questione dell’invio delle Armi all’Ucraina è stata al centro delle tensioni tra governo e M5s, poi sfociate nella crisi di governo. su Open Leggi anche: La paura di Kiev sulla crisi di ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Lorenzoè attesoprossimo davanti al. Il ministro della Difesa dovrà illustrare al Comitato parlamentare per la sicurezza i contenuti delinterministeriale sugli armamenti da inviare in Ucraina. Il terzoera stato approvato nella seconda settimana di maggio. In tutti i casi precedenti, si era deciso di secretare la lista dei dispositivi da inviare. Una scelta obbligata per «motivi di sicurezza nazionale», aveva detto Adolfo Urso, presidente del. La questione dell’invio delleè stata al centro delle tensioni trae M5s, poi sfociate nella crisi di. su Open Leggi anche: La paura di Kiev sulla crisi di ...

