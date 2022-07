Apple pagherà 50 milioni di dollari per le tastiere difettose dei MacBook

(Di martedì 19 luglio 2022)ha accettato di pagare un risarcimentopari a 50diin seguito a una causa collettiva intentata da un gruppo di clienti che l’hanno accusata di aver sempre saputo ma aver nascosto che lefossero soggette a guasti. La proposta depositata lunedì sera presso il tribunale federale di San Jose in California rimane in attesa di approvazione da parte del giudice. Nello specifico, l’accusa dei clienti era relativa ai modelliAir ePro i cui tasti risultavano poco reattivi e compromettibili nel funzionamento da piccole quantità di polvere o minuscoli detriti. LEGGI ANCHE >>> Arriva Netflix con pubblicità a un prezzo più economico e in ...

