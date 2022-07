Anzio | si costituisce il presunto killer Dai carabinieri insieme al fratello

(Di martedì 19 luglio 2022) È durata 48 ore la fuga dell'autore del delitto di. Un ragazzo di circa 20 anni si è consegnato poche ore fa aidella stazione Gianicolense ammettendo la responsabilità nel delitto di Leonardo Muratovic, il 25enne di Aprilia ucciso con una coltellata la sera del 17 luglio scorso fuori di un locale sul lungomare laziale. Ad accompagnare il 20enne sarebbe stato il. In queste ore il giovane sarà ascoltato dal magistrato e, in caso di accertata responsabilità, sarà sottoposto a fermo eseguito da polizia e. Secondo quanto si apprende, il giovane avrebbe deciso di consegnarsi quando si è visto messo alle strette dalle indagini. Il buttafuori del "Bodeguita beach", il locale in cui è iniziato il diverbio tra gruppi di ragazzi sfociato nell'omicidio, ha parlato oggi a ...

L'uomo li ha colpiti con un coltello fuori al commissariato didove i due erano stato convocati come persone informate sui fatti.Una persona si è costituita questa sera a Roma in relazione all'omicidio del pugile di 25 anni Leonardo Muratovic, ucciso sabato notte ada coltellate nel corso di una rissa fuori ad un locale nella zona della movida. In base a quanto si apprende, a consegnarsi alle forze dell'ordine sarebbe un giovane di 20 anni che è stato ...Una persona si è costituita questa sera a Roma in relazione all 'omicidio del pugile di 25 anni Leonardo Muratovic, ucciso sabato notte ad Anzio a coltellate nel corso di una rissa fuori ad un locale ...È durata 48 ore la fuga dell’autore del delitto di Anzio. Un ragazzo di circa 20 anni si è consegnato poche ore fa ai ...