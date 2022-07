Anya Taylor-Joy ha sposato in segreto il fidanzato Malcolm McRae? La prova nel dettaglio di una foto (Di martedì 19 luglio 2022) Anya Taylor-Joy e il fidanzato Malcolm McRae si sono sposati? Secondo la stampa americana sì. In grande segreto. E la prova sarebbe tutta in un piccolo dettaglio di una foto paparazzata per strada… foto Getty Ormai possiamo dire che è un trend consolidato. Una chiccheria che piace tanto dalle parti degli innamorati di Hollywood o giù di lei. Sposarsi in segreto e non dire niente, o ammetterlo mesie e anni dopo, sembra essere la nuova moda dei ricchi e famosi. Dopo Elizabeth Olsen, che ha la settimana scorsa di aver sposato il fidanzato mentre eravamo in lockdown. E dopo Jennifer Lopez e Ben Affleck, che sono scappati a Las Vegas per dirsi di sì (con 20 anni di ... Leggi su amica (Di martedì 19 luglio 2022)-Joy e ilsi sono sposati? Secondo la stampa americana sì. In grande. E lasarebbe tutta in un piccolodi unapaparazzata per strada…Getty Ormai possiamo dire che è un trend consolidato. Una chiccheria che piace tanto dalle parti degli innamorati di Hollywood o giù di lei. Sposarsi ine non dire niente, o ammetterlo mesie e anni dopo, sembra essere la nuova moda dei ricchi e famosi. Dopo Elizabeth Olsen, che ha la settimana scorsa di averilmentre eravamo in lockdown. E dopo Jennifer Lopez e Ben Affleck, che sono scappati a Las Vegas per dirsi di sì (con 20 anni di ...

Pubblicità

RegalinoV : Anya Taylor-Joy, matrimonio in gran segreto con Malcom McRae - kleepurin : anya taylor joy si è sposata,,,,,, - uIeumm : @moonwimp è dura vedere gli altri vivere i tuoi sogni (sposare dazai o anya taylor joy) </3 - istantnoodle : Anya Taylor Joy cos'ha lui che io non ho - hellevifire : appena letto che anya taylor joy si è sposata e non con me sono in lutto sinceramente -