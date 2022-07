Anya Taylor-Joy ha sposato a sorpresa Malcolm McRae (Di martedì 19 luglio 2022) Anya Taylor-Joy e Malcolm McRae si sono sposati a sorpresa: la protagonista de La Regina degli Scacchi e il suo fidanzato non hanno pubblicato nessuna foto dell'evento. Anya Taylor-Joy e Malcolm McRae si sono sposati a sorpresa e in gran segreto: la protagonista de La Regina degli Scacchi e il suo fidanzato si sono detti sì nel corso di una cerimonia intima, della quale, per il momento, non esistono fotografie. La notizia è stata rivelata in anteprima da Page Six, i diretti interessati e i loro rappresentanti non hanno rilasciato nessuna dichiarazione. Anya Taylor-Joy e Malcolm McRae condividono pochi dettagli della loro vita sui social, nonostante il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 luglio 2022)-Joy esi sono sposati a: la protagonista de La Regina degli Scacchi e il suo fidanzato non hanno pubblicato nessuna foto dell'evento.-Joy esi sono sposati ae in gran segreto: la protagonista de La Regina degli Scacchi e il suo fidanzato si sono detti sì nel corso di una cerimonia intima, della quale, per il momento, non esistono fotografie. La notizia è stata rivelata in anteprima da Page Six, i diretti interessati e i loro rappresentanti non hanno rilasciato nessuna dichiarazione.-Joy econdividono pochi dettagli della loro vita sui social, nonostante il ...

Pubblicità

mandarvino : Vabbè ma Anya Taylor Joy ha un anno in più di me l'ho scoperto ora ?? non mi farò mai una ragione del fatto che anco… - captainsvift : anya taylor joy sposata e non con me ?? - RegalinoV : Anya Taylor-Joy, matrimonio in gran segreto con Malcom McRae - kleepurin : anya taylor joy si è sposata,,,,,, - uIeumm : @moonwimp è dura vedere gli altri vivere i tuoi sogni (sposare dazai o anya taylor joy) </3 -