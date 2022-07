Antonella Fiordelisi entra nella casa del GF Vip: dopo tanti rifiuti, ecco cosa è successo (Di martedì 19 luglio 2022) Antonella Fiordelisi sarà una delle prossime concorrenti della casa del GF Vip. dopo tanti indizi e tanti gossip, finalmente, un altro nome sembra essere trapelato. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, infatti, a settembre dovrebbe varcare la soglia della porta rossa tanto agognata. A dare questa notizia per certa è stato il portale The Pipol. I L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 19 luglio 2022)sarà una delle prossime concorrenti delladel GF Vip.indizi egossip, finalmente, un altro nome sembra essere trapelato. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, infatti, a settembre dovrebbe varcare la soglia della porta rossa tanto agognata. A dare questa notizia per certa è stato il portale The Pipol. I L'articolo proviene da KontroKultura.

