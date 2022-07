Annega in piscina, ma i medici lo contano come morto Covid: era positivo asintomatico (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug — Ogni giorno il ministero della Salute e mass media vari snocciolano, a mo di macabro rosario, il numero dei decessi per Covid: sempre tanti, sempre sopra la media del resto d’Europa e del mondo, morti dell’unica malattia sul territorio nazionale di cui ci viene implacabilmente proposto il bollettino. Il dubbio che si tratti spesso di morti con il Covid e non per Covid viene periodicamente sollevato e periodicamente viene affossato, silenziato, smentito. Il dubbio che si tendano a includere i decessi per altre patologie ma con la presenza di un tampone positivo in un soggetto asintomatico, del resti, è confermato dalle testimonianze di medici come Bassetti e da numerosi casi che punteggiano la cronaca. Muore Annegato ma per i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug — Ogni giorno il ministero della Salute e mass media vari snocciolano, a mo di macabro rosario, il numero dei decessi per: sempre tanti, sempre sopra la media del resto d’Europa e del mondo, morti dell’unica malattia sul territorio nazionale di cui ci viene implacabilmente proposto il bollettino. Il dubbio che si tratti spesso di morti con ile non perviene periodicamente sollevato e periodicamente viene affossato, silenziato, smentito. Il dubbio che si tendano a includere i decessi per altre patologie ma con la presenza di un tamponein un soggetto, del resti, è confermato dalle testimonianze diBassetti e da numerosi casi che punteggiano la cronaca. Muoreto ma per i ...

Pubblicità

mafalda_sav : RT @LaVeritaWeb: Senza restrizioni e con le quarte dosi al palo inizia la discesa delle infezioni. In Emilia Romagna un ragazzo annega in p… - Veleno_Q_B : RT @LaVeritaWeb: Senza restrizioni e con le quarte dosi al palo inizia la discesa delle infezioni. In Emilia Romagna un ragazzo annega in p… - buronjek : RT @LaVeritaWeb: Senza restrizioni e con le quarte dosi al palo inizia la discesa delle infezioni. In Emilia Romagna un ragazzo annega in p… - RivettiLaura : RT @LaVeritaWeb: Senza restrizioni e con le quarte dosi al palo inizia la discesa delle infezioni. In Emilia Romagna un ragazzo annega in p… - liberomondo2016 : RT @LaVeritaWeb: Senza restrizioni e con le quarte dosi al palo inizia la discesa delle infezioni. In Emilia Romagna un ragazzo annega in p… -