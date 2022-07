Animali – Si può rompere il finestrino per salvare un animale lasciato in auto sotto al sole? Risponde l’Oipa (Di martedì 19 luglio 2022) Lasciare il cane in auto al caldo mettendo a repentaglio la sua vita o, peggio, facendolo morire è reato. Cosa fare se si vede un cane chiuso in macchina al caldo? Come intervenire per salvarlo? L’Organizzazione internazionale protezione Animali (Oipa), spiega che, se non si trova nelle vicinanze il proprietario del veicolo, anzitutto è nostro dovere contattare immediatamente la forza pubblica: ovunque ci si trovi, si può ‘chiamare il 112’, numero di emergenza unico europeo. Le forze dell’ordine hanno il dovere d’intervenire per accertare la situazione e salvare l’animale, nonché denunciare d’ufficio il detentore del quattro zampe. È consigliabile trovare ‘testimoni sul posto’, e far presente, già al telefono, le condizioni di salute dell’animale, al fine di potere intervenire con cure veterinarie in ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 luglio 2022) Lasciare il cane inal caldo mettendo a repentaglio la sua vita o, peggio, facendolo morire è reato. Cosa fare se si vede un cane chiuso in macchina al caldo? Come intervenire per salvarlo? L’Organizzazione internazionale protezione(Oipa), spiega che, se non si trova nelle vicinanze il proprietario del veicolo, anzitutto è nostro dovere contattare immediatamente la forza pubblica: ovunque ci si trovi, si può ‘chiamare il 112’, numero di emergenza unico europeo. Le forze dell’ordine hanno il dovere d’intervenire per accertare la situazione el’, nonché denunciare d’ufficio il detentore del quattro zampe. È consigliabile trovare ‘testimoni sul posto’, e far presente, già al telefono, le condizioni di salute dell’, al fine di potere intervenire con cure veterinarie in ...

