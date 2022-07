Anche Tinder è stato “tradito” | Processo miliardario per la app di incontri

(Di martedì 19 luglio 2022) La battaglia legale trae Google ha avuto inizio. L’app perpiù conosciuta al mondo è finita sottoed è pronta a scontrarsi con il colosso della ricerca. Non si può parlare di app disenza menzionare. Lanciata nel 2012, in poco tempo è diventata una delle più usate insieme a Meetic, Lovoo e Happn.è stata una delle prime “swiping apps”: l’applicazione, infatti, consente agli utenti di “strisciare” passando da un profilo all’altro alla ricerca di quello più affine.sotto: l’app dicontro Google (fonte web)La sempre maggiore digitalizzazione, insieme al distanziamento andato di pari passo con la pandemia di Covid-19, hanno reso le app di incontro sempre più popolari ...

Salvatore Aranzulla

... l app di dating così esclusiva da essere ribattezzata " ladei Vip ". Di siicuro dopo aver ... Cassius hadue sorelle, Estella ed Eloise, rispettivamente 17 e 19 anni. Instagram content ......come l'anti' Dating ' e la creazione di una Pagina: nel creare un profilo, solo quello principale sarà tenuto a indicare il nome reale , mentre per tutti gli altri si potrà usareun ... Come vedere ultimo accesso su Tinder Google presenta un reclamo contro il gruppo Match, che pubblica Tinder. L'azienda vorrebbe evitare di pagare la commissione del Play Store sulle ...Match Group è la società madre di diverse importanti applicazioni di appuntamenti, tra cui Tinder, Hinge, OkCupid e altri ... il trasferimento laterale del software. L’azienda cita anche un commento ...