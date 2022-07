Amici, grande ritorno tra i giudici nella prossima edizione (Di martedì 19 luglio 2022) nella prossima edizione di Amici dovrebbe esserci un apprezzato ritorno tra i giudici: di chi si tratta Sono giorni caldi per Mediaset che sta organizzando anche Amici 22. In queste ore Maria De Filippi ha dato il via libera per il ritorno di una giudice apprezzata dal pubblico: scopriamo qual è il volto che tornerà in Mediaset. L’ultima scelta dell’amata conduttrice del talent show (Via WebSource)Amici 22 è pronta ad un’altra stagione ricca di successi. Maria De Filippi ha voluto modificare leggermente il cast per la prossima stagione ed a sorpresa ha scelto di richiamare Arisa tra le fila della giuria. Dopo un anno di ‘esilio’ la cantante è pronta a tornare nel cast del talent show di Canale 5. A ... Leggi su vesuvius (Di martedì 19 luglio 2022)didovrebbe esserci un apprezzatotra i: di chi si tratta Sono giorni caldi per Mediaset che sta organizzando anche22. In queste ore Maria De Filippi ha dato il via libera per ildi una giudice apprezzata dal pubblico: scopriamo qual è il volto che tornerà in Mediaset. L’ultima scelta dell’amata conduttrice del talent show (Via WebSource)22 è pronta ad un’altra stagione ricca di successi. Maria De Filippi ha voluto modificare leggermente il cast per lastagione ed a sorpresa ha scelto di richiamare Arisa tra le fila della giuria. Dopo un anno di ‘esilio’ la cantante è pronta a tornare nel cast del talent show di Canale 5. A ...

Pubblicità

MirtaGranda : La famosa cantante @hailamusic ha dimostrato grande carisma, cubanità e qualità interpretativa in una serata che ha… - BurciSofia : @isabo__ @xnemesj @federicoserang Vabbè esiste anche chi non segue youtube, eh?? Comunque lasabri (foto) e anima (al… - FareculturaMag : Codedistrada…no! Codedicasa In prossimità del grande esodo estivo parte il progetto del Ministero della Salute “Co… - nuccia20 : RT @bc270345: Amici del PD, voi circa 1 anno e mezzo fa, nel gennaio 2021, avete nominato Conte il grande condottiero, quasi il faro del ri… - GiuseppaDiMart1 : RT @Ileniacap1972: L'Amore quello vero che fa 10000 km in 3 giorni è talmente grande e forte che non può essere scalfito da niente e da n… -