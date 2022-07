Amici 20, Aka7even vittima di furto: “Il male che fate vi torna indietro” (Di martedì 19 luglio 2022) Attimi di panico per Aka7even. Il giovane cantante, ex allievo della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi, vinta dalla ballerina Giulia Stabile, è stato derubato mentre andava a prendere l’aereo. Un ladro gli ha spaccato il vetro della macchina rubandogli tutto quello che aveva dentro, valigie comprese. È stato lo stesso Aka7even a raccontare quanto successo attraverso una storia sul suo profilo Instagram. Visibilmente scosso e arrabbiato per l’accaduto, il cantante di Loca è dovuto fare rientro a casa per prendere altri vestiti: Indovinate chi è tornato a casa per prendere altri vestiti perché hanno rubato tutte le valigie? Io! Mi hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto. Ho un aereo fra poco… grande giornata. Però tralasciando questo, ricordatevi che il male che fate poi ... Leggi su isaechia (Di martedì 19 luglio 2022) Attimi di panico per. Il giovane cantante, ex allievo della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi, vinta dalla ballerina Giulia Stabile, è stato derubato mentre andava a prendere l’aereo. Un ladro gli ha spaccato il vetro della macchina rubandogli tutto quello che aveva dentro, valigie comprese. È stato lo stessoa raccontare quanto successo attraverso una storia sul suo profilo Instagram. Visibilmente scosso e arrabbiato per l’accaduto, il cantante di Loca è dovuto fare rientro a casa per prendere altri vestiti: Indovinate chi èto a casa per prendere altri vestiti perché hanno rubato tutte le valigie? Io! Mi hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto. Ho un aereo fra poco… grande giornata. Però tralasciando questo, ricordatevi che ilchepoi ...

