Amalfi, pubblicato il bando per l’esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti del garage Luna Rossa (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAmalfi (Sa) – pubblicato il bando di gara per i lavori di adeguamento degli impianti meccanici del garage Luna Rossa di Amalfi. Un intervento fondamentale quello programmato dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, finalizzato a risolvere definitivamente le rilevate carenze infrastrutturali nel garage in roccia e reso possibile grazie ad un finanziamento di circa 3,6 milioni di euro da parte di ACAMIR e Regione Campania. Il cronoprogramma prevede l’esecuzione dei lavori – a partire dai mesi invernali e con la chiusura completa della struttura – sulla scorta del progetto esecutivo approvato dal Comune ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) –ildi gara per idimeccanici deldi. Un intervento fondamentale quello programmato dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, finalizzato a risolvere definitivamente le rilevate carenze infrastrutturali nelin roccia e reso possibile grazie ad un finanziamento di circa 3,6 milioni di euro da parte di ACAMIR e Regione Campania. Il cronoprogramma prevededei– a partire dai mesi invernali e con la chiusura completa della struttura – sulla scorta del progetto esecutivo approvato dal Comune ...

