Alla consigliera provinciale US Acli Immacolata Petrillo la tessera onoraria della Pro Loco Bocca Della Selva (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNell'ambito Della manifestazione "Una panchina rossa contro la violenza sulle donne e la violenza assistita" che domenica scorsa ha visto l'instAllazione di una panchina rossa antiviolenza nella località di Bocca Della Selva, la consigliera provinciale Us Acli Immacolata Petrillo è stata insignita Della tessera onoraria dAlla locale Pro Loco come riconoscimento per le opere di grande valore sociale da lei intraprese. La consigliera Petrillo, già promotrice dell'evento in collaborazione con la pro Loco di ...

