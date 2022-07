Alessandra Amoroso parla delle emozioni vissute durante il concerto di San Siro e replica alle polemiche: “Non dobbiamo più stare zitte!” (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo il grande successo dell’ultimo concerto, Alessandra Amoroso è stata intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni dove ha raccontato l’emozione di essere tornata sul palco. La cantante si è infatti esibita allo stadio San Siro, davanti a 42.000 persone: Volevo che il mio primo concerto fosse un momento di liberazione totale. Tutta quella gente sul palco rappresentava la proiezione di me… in formato gigante. In fondo certe cose le puoi fare solo in uno stadio e non mi sono risparmiata nulla. Alessandra ha rivelato cosa l’ha stupita di più: Innanzitutto l’accoglienza del pubblico. In tutti questi anni non mi sono ancora abituata al loro affetto e vederlo tutte insieme dopo quello che abbiamo vissuto durante la pandemia mi ha stesa. La Amoroso si è ... Leggi su isaechia (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo il grande successo dell’ultimoè stata intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni dove ha raccontato l’emozione di essere tornata sul palco. La cantante si è infatti esibita allo stadio San, davanti a 42.000 persone: Volevo che il mio primofosse un momento di liberazione totale. Tutta quella gente sul palco rappresentava la proiezione di me… in formato gigante. In fondo certe cose le puoi fare solo in uno stadio e non mi sono risparmiata nulla.ha rivelato cosa l’ha stupita di più: Innanzitutto l’accoglienza del pubblico. In tutti questi anni non mi sono ancora abituata al loro affetto e vederlo tutte insieme dopo quello che abbiamo vissutola pandemia mi ha stesa. Lasi è ...

Pubblicità

TicketOneIT : ??Dopo lo spettacolo emozionante di San Siro @AmorosoOF annuncia nuove date del #TuttoAccadeTour! ??30 novembre, Pa… - trash_italiano : Alessandra Amoroso risponde alle critiche ricevute dopo che su TikTok sono apparsi altri video che hanno fatto disc… - AmorosoOF : Per continuare a vivere, se vi va, questa maledetta felicità! Tutto Accade Tour ?? - IsaeChia : Alessandra Amoroso parla delle emozioni vissute durante il concerto di San Siro e replica alle polemiche: “Non dobb… - PaolaVecchi : Anne Hathaway è in vacanza in Sicilia. Ieri a Noto ha fatto foto nel ristorante in cui ha cenato e per le vie della… -