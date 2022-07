Albania e Macedonia del Nord: colloqui di adesione all’UE (Di martedì 19 luglio 2022) I 27 Paesi membri dell’UE hanno dato il via libera all’apertura dei negoziati di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord. Il giorno dopo la firma di un protocollo tra Skopje e Sofia che rimuove gli ultimi ostacoli. colloqui che, tuttavia, dovrebbero durare diversi anni. L’importanza strategica dei Balcani occidentali per l’UE è aumentata da Leggi su periodicodaily (Di martedì 19 luglio 2022) I 27 Paesi membri dell’UE hanno dato il via libera all’apertura dei negoziati dicon l’e ladel. Il giorno dopo la firma di un protocollo tra Skopje e Sofia che rimuove gli ultimi ostacoli.che, tuttavia, dovrebbero durare diversi anni. L’importanza strategica dei Balcani occidentali per l’UE è aumentata da

