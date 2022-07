Alba Parietti, la rivelazione a ‘Estate in diretta’: “Il grande vuoto nella mia vita” (Di martedì 19 luglio 2022) Non è mai troppo tardi per innamorarsi di nuovo e per tornare a sentire il proprio cuore battere ancora una volta. Lo sa bene Alba Parietti, che ospite di Estate in diretta su Rai 1 nella giornata del 18 luglio, si è raccontata a Roberta Capua tra pubblico e privato, tra passato e presente. “Avevo pensato che la vita mi avesse dato tanto e che era arrivato il momento di accontentarmi” ha confessato la showgirl, come riporta Lanostratv.it. Invece la vita l’ha sorpresa ancora una volta, e oggi Alba è sentimentalmente felice accanto al manager Fabio Adami, che non ha esitato a definire il grande amore della sua vita. L’uomo è riuscito a colmare un vuoto che abitava dentro il cuore della showgirl: “Io dopo che ho perso i genitori ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Non è mai troppo tardi per innamorarsi di nuovo e per tornare a sentire il proprio cuore battere ancora una volta. Lo sa bene, che ospite di Estate in diretta su Rai 1giornata del 18 luglio, si è raccontata a Roberta Capua tra pubblico e privato, tra passato e presente. “Avevo pensato che lami avesse dato tanto e che era arrivato il momento di accontentarmi” ha confessato la showgirl, come riporta Lanostratv.it. Invece lal’ha sorpresa ancora una volta, e oggiè sentimentalmente felice accanto al manager Fabio Adami, che non ha esitato a definire ilamore della sua. L’uomo è riuscito a colmare unche abitava dentro il cuore della showgirl: “Io dopo che ho perso i genitori ho ...

