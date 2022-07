Al Pomigliano Jazz standing ovation per il concerto della pianista e compositrice Hiromi nell’anfiteatro romano di Avella

Leggi su optimagazine

(Di martedì 19 luglio 2022) E’ iniziato con un gran botto di bellezza il festivalin Campania nelle atmosfere antiche e suggestive dell’Anfiteatrodicon uno strepitosoaccompagnata dal suo The Piano Quintet. Una inaugurazione decisamente notevole per la qualità e la bellezzamusica eseguita, per quelle suggestioni che solo luoghi di un tempo sanno creare e aggiungere aldi una delle più talentuose protagonistenuova scenamondiale. Oltre alla musica, il festival diretto con passione da Onofrio Piccolo, ospiterà anche la mostra “Sound Stories” al Palazzo dell’Orologio di ...