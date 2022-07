“Al Bayern giocherò in maniera diversa”, frecciatina di De Ligt alla Juventus? (Di martedì 19 luglio 2022) Per un centrale che arriva, ce n’è un altro che va via. E che centrale. La Juventus abbraccia Gleison Bremer dal Torino e saluta definitivamente Matthijs De Ligt. Dopo solo tre stagioni in bianconero, il roccioso difensore olandese lascia Torino destinazione Monaco di Baviera, dove ad attenderlo sarà Sadio Mane che insieme all’ormai ed juventino, rappresentano i paradigmi di un calciomercato da lode fin qui per i bavaresi. @mdeLigt 04: "Ich bin sehr froh, dass ich jetzt Teil der Geschichte des FC Bayern werde." #ServusDeLigt#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/I42Okfl7H3— FC Bayern München (@FCBayern) July 19, 2022 Dall’atterraggio ai primi tweet nella sua nuova casa, De Ligt non ha lesinato ad esprimere ciò che sta provando in ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 luglio 2022) Per un centrale che arriva, ce n’è un altro che va via. E che centrale. Laabbraccia Gleison Bremer dal Torino e saluta definitivamente Matthijs De. Dopo solo tre stagioni in bianconero, il roccioso difensore olandese lascia Torino destinazione Monaco di Baviera, dove ad attenderlo sarà Sadio Mane che insieme all’ormai ed juventino, rappresentano i paradigmi di un calciomercato da lode fin qui per i bavaresi. @mde04: "Ich bin sehr froh, dass ich jetzt Teil der Geschichte des FCwerde." #ServusDe#FC#MiaSanMia pic.twitter.com/I42Okfl7H3— FCMünchen (@FC) July 19, 2022 Dall’atterraggio ai primi tweet nella sua nuova casa, Denon ha lesinato ad esprimere ciò che sta provando in ...

Pubblicità

Roberta_Siro : RT @mirkonicolino: #deLigt: 'Sono molto felice di far parte della storia del #Bayern Monaco. Credo che qui giocherò come giocavo all’#Ajax,… - DadoM77 : RT @mirkonicolino: #deLigt: 'Sono molto felice di far parte della storia del #Bayern Monaco. Credo che qui giocherò come giocavo all’#Ajax,… - mirkonicolino : #deLigt: 'Sono molto felice di far parte della storia del #Bayern Monaco. Credo che qui giocherò come giocavo all’… -

Bayern Monaco, le prime parole di De Ligt: 'Qui per la storia. Gioco simile a quello dell'Ajax, alla Juve era diverso' Sono molto felice di far parte della storia del Bayern Monaco'. 'Credo che qui giocherò come giocavo all'Ajax, alla Juve era un po' diverso. Credo che difenderò giocando però anche la palla, in ... Juve, UFFICIALE: De Ligt al Bayern Monaco Sono molto felice di far parte della storia del Bayern Monaco'. 'Credo che qui giocherò come giocavo all'Ajax, alla Juve era un po' diverso. Credo che difenderò giocando però anche la palla, in ... Sono molto felice di far parte della storia delMonaco'. 'Credo che quicome giocavo all'Ajax, alla Juve era un po' diverso. Credo che difenderò giocando però anche la palla, in ...Sono molto felice di far parte della storia delMonaco'. 'Credo che quicome giocavo all'Ajax, alla Juve era un po' diverso. Credo che difenderò giocando però anche la palla, in ...