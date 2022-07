Adriano Panzironi, il Tar boccia la dieta televisiva: «Provoca sfiducia nella medicina tradizionale» (Di martedì 19 luglio 2022) L’inventore del regime alimentare «Life 120» è già sotto processo per esercizio abusivo della professione. Confermata la multa dell’Agcom di 264 mila euro Leggi su corriere (Di martedì 19 luglio 2022) L’inventore del regime alimentare «Life 120» è già sotto processo per esercizio abusivo della professione. Confermata la multa dell’Agcom di 264 mila euro

