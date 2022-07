Acqua | l' Abruzzo è la regione con maggiore dispersione idrica +13% su media nazionale

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 19 luglio 2022) L'Aquila - "Nel 2018 l'è stata laitaliana con laperdita dinelle reti idriche comunali. Inoltre Chieti, nel 2020, è il capoluogo italiano dove in assoluto si sono registrate le perdite più gravi. Mentre in tre capoluoghi su quattro (Chieti +1,24°C, Pescara +0,65°C e L'Aquila +0,37°C) le temperature medie salgono". Sono alcuni dei dati del nuovo approfondimento di Osservatorio, che si occupa di emergenzae siccità. Per l'Osservatorio "è urgente intervenire sulla reteabruzzese". In Italia inoltre un terzo dell'immessa nella rete di distribuzione viene sprecata. Nel 2020, il 36,2% dei volumi immessi in rete è andato perduto, in base ai dati relativi ai soli capoluoghi. ...