A trent’anni dalla strage di via D’Amelio azzerate a Catania due organizzazioni criminali (Di martedì 19 luglio 2022) azzerate a Catania due organizzazioni criminali che facevano affari col traffico e la produzione di droga, cocaina e marijuana. Nel corso della notte, la polizia di Stato, su mandato della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo etneo, ha eseguito un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Catania, che ha disposto la misura cautelare per 28 persone, 22 delle quali sono finite in carcere. Nel doloroso anniversario dei trent’anni dalla strage di via D’Amelio, le forze dell’ordine rispondono sferrando un duro colpo alla criminalità organizzata, con due distinte operazioni di polizia: “Grande Mandamento” a Palermo, che ha colpito il clan del quartiere Noce e “Blanco”, nella città alle pendici dell’Etna. Qui le ... Leggi su api.follow (Di martedì 19 luglio 2022)dueche facevano affari col traffico e la produzione di droga, cocaina e marijuana. Nel corso della notte, la polizia di Stato, su mandato della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo etneo, ha eseguito un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di, che ha disposto la misura cautelare per 28 persone, 22 delle quali sono finite in carcere. Nel doloroso anniversario deidi via, le forze dell’ordine rispondono sferrando un duro colpo allatà organizzata, con due distinte operazioni di polizia: “Grande Mandamento” a Palermo, che ha colpito il clan del quartiere Noce e “Blanco”, nella città alle pendici dell’Etna. Qui le ...

Pubblicità

EnricoLetta : A trent’anni dalla strage mafiosa che uccise #PaoloBorsellino, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li… - peppeprovenzano : Trent’anni oggi, dalla Strage di via D’Amelio, a Palermo. Trent’anni del più grande depistaggio della storia itali… - elenabonetti : Trent’anni dalla strage di via D’Amelio. Per chi cerca la giustizia e sente che vale l’impegno di tutta la vita, la… - Mainograz : RT @EnricoLetta: A trent’anni dalla strage mafiosa che uccise #PaoloBorsellino, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, E… - cristianailari : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: “A trent’anni dalla strage terribile di #viaDAmelio il ricordo di #PaoloBorsellino e degli agenti della su… -

Palermo, ecco la giunta Lagalla dopo oltre un mese dalle elezioni: ci sono cuffariani, forzisti, renziani, meloniani e leghisti "Non sarò condizionato", aveva assicurato il neo sindaco di Palermo che aveva addirittura deciso di non partecipare alla commemorazione, il 23 maggio, dei trent'anni dalla strage di Capaci . È andato ... Fiammetta Borsellino: 'I depistaggi non offendono solo noi ma l'intelligenza del popolo italiano' - L'estratto del libro 'Visti da vicino' *** A trent'anni dalla strage via D'Amelio Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo, è netta nel giudizio: 'Per noi ormai sono chiare le connivenze , le omissioni, le menzogne, i depistaggi , le ... "Non sarò condizionato", aveva assicurato il neo sindaco di Palermo che aveva addirittura deciso di non partecipare alla commemorazione, il 23 maggio, deistrage di Capaci . È andato ...*** Astrage via D'Amelio Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo, è netta nel giudizio: 'Per noi ormai sono chiare le connivenze , le omissioni, le menzogne, i depistaggi , le ...