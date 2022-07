A Giffoni nuovo film per Jenny De Nucci dopo la rottura con Ariete (Di martedì 19 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Jenny De Nucci presenterà un nuovo film al Festival del cinema di Giffoni dopo la rottura della sua relazione con la cantautrice Ariete. La giovane attrice di Limbiate sarà ospite per presentare in anteprima, il 24 luglio, il film “Ragazzaccio” che la vede tra le protagoniste. Con lei il regista Paolo Ruffini e i protagonisti ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 19 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorDepresenterà unal Festival del cinema diladella sua relazione con la cantautrice. La giovane attrice di Limbiate sarà ospite per presentare in anteprima, il 24 luglio, il“Ragazzaccio” che la vede tra le protagoniste. Con lei il regista Paolo Ruffini e i protagonisti ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

