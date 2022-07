75 mld da Ue per Italia, Carfagna “Politiche coesione fondamentali” (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Circa 75 miliardi di euro tra fondi europei e risorse nazionali. E’ quanto prevede l’Accordo di Partenariato 2021-2027, sottoscritto e presentato oggi dal ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, e dalla Commissaria europea per la coesione e le riforme, Elisa Ferreira.“Le Politiche di coesione – ha detto Carfagna – hanno sempre rappresentato un fondamentale strumento di protezione dei cittadini di fronte alle crisi della storia. Oggi queste crisi si moltiplicano”, ha evidenziato. Questo accordo “rappresenta la cornice strategica di riferimento – ha spiegato – per la programmazione della politica di coesione in Italia per il ciclo 2021-2027. E’ un atto che orienterà enormi investimenti e risorse da qui al 2027”, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Circa 75 miliardi di euro tra fondi europei e risorse nazionali. E’ quanto prevede l’Accordo di Partenariato 2021-2027, sottoscritto e presentato oggi dal ministro per il Sud e laterritoriale, Mara, e dalla Commissaria europea per lae le riforme, Elisa Ferreira.“Ledi– ha detto– hanno sempre rappresentato un fondamentale strumento di protezione dei cittadini di fronte alle crisi della storia. Oggi queste crisi si moltiplicano”, ha evidenziato. Questo accordo “rappresenta la cornice strategica di riferimento – ha spiegato – per la programmazione della politica diinper il ciclo 2021-2027. E’ un atto che orienterà enormi investimenti e risorse da qui al 2027”, ...

