50 Best Restaurants 2022 | è danese il miglior ristorante del mondo - Due italiani nella top ten

I migliori in Italia sono a Gardone Riviera e a Padova. Un locale di Senigallia premiato come miglior nuovo ingressoQual è il luogo in cui si mangia meglio al mondo A svelarcelo è la classifica World's 50, che compie un lungo viaggio attorno al globo alla ricerca delle città (e dei suoi ristoranti) in cui mangiare si trasforma in una vera e propria esperienza sensoriale da non perdere.I migliori in Italia sono a Gardone Riviera e a Padova. Un locale di Senigallia premiato come miglior nuovo ingresso ...Il ristorante di Copenhagen primo nella classifica dei migliori ristoranti al mondo. Ma non solo Geranium: benissimo gli italiani.