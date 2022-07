30 anni dalla strage di Via D’Amelio | Bianchi | “Non c’è memoria senza verità Nessuna passerella | ci siamo tutto l’anno”

(Di martedì 19 luglio 2022) "Sono qui per stare coi bambini. I bambini domandano giustizia e hanno bisogno di quel senso di legalità che è il fondamento stesso della Repubblica e dell'azione di tutti noi oggi. Il ministro della Scuola è qui oggi per i ragazzi della scuola". L'articolo .

Pubblicità

Inter : 'Il segreto di ogni trionfo sta nella propria convinzione'?? 80 dalla nascita di Giacinto #Facchetti, il nostro ric… - peppeprovenzano : Trent’anni oggi, dalla Strage di via D’Amelio, a Palermo. Trent’anni del più grande depistaggio della storia itali… - EnricoLetta : A trent’anni dalla strage mafiosa che uccise #PaoloBorsellino, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li… - lacittanews : Di redazione “Sono qui per stare coi bambini. I bambini domandano giustizia e hanno bisogno di quel… - g__colombo : -

Leggi anche Ragazzina sfregiata, l'ex va nel carcere di Nisida: lettera di scuse, rischia 15... nessuna premeditazione, come peraltro confermatostessa 12enne nella sua versione dei fatti ...L'organizzazione qaedista Al shabaab è stata cacciatacittà 11fa, ma ha infiltrato tutti i gangli di questa società patriarcale e clanica, colpisce infatti con attentati e chiede il pizzo ...A tre anni dalla direttiva europea n. 1158 del 2019, infatti, il 22 giugno scorso il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto di recepimento di cui si attende ora la imminente ...Se vuoi segnalare disservizi, se hai già inoltrato la tua segnalazione mai ascoltata dall'amministrazione! “Segnaliamo, ancora una volta, le immense discariche presenti nel quartiere Albergheria. Gli ...