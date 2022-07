'Zona Bianca', questa sera alle 21.25 su Rete4: anticipazioni e ospiti della puntata (Di lunedì 18 luglio 2022) 'Zona Bianca' torna questa sera, alle 21.25 su Rete4. Al centro della puntata, condotta come sempre da Giuseppe Brindisi, la crisi di Governo dopo le dimissioni di Mario Draghi. Nel corso della serata ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 luglio 2022) '' torna21.25 su. Al centro, condotta come sempre da Giuseppe Brindisi, la crisi di Governo dopo le dimissioni di Mario Draghi. Nel corsota ...

Pubblicità

Liberoarbitrio : RT @MaurizioDArgent: @PBerizzi ai tempi della banda Cavallero ero su una giulietta bianca con un amico alla guida, in una zona dove avevano… - ricatti88 : RT @tempoweb: Se cade #Draghi non crolla l'#Italia, Giuseppe #Cruciani smonta il tabù: solo da noi non si può votare #crisidigoverno #elezi… - MaurizioDArgent : @PBerizzi ai tempi della banda Cavallero ero su una giulietta bianca con un amico alla guida, in una zona dove avev… - giusbrindisi : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Retequattro appuntamento con l'informazione di @zona_bianca condotto da @giusbrindisi - QuiMediaset_it : In prima serata su #Retequattro appuntamento con l'informazione di @zona_bianca condotto da @giusbrindisi -