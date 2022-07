Zelig, tra i comici che si esibiranno stasera: Teresa Mannino, Raul Cremona (Di lunedì 18 luglio 2022) stasera a partire dalle 21:30 su Canale 5 va in onda la riproposizione della terza puntata di Zelig condotta dall’affiatata coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada con i più grandi nomi della risata all’italiana, protagonisti della storia del programma come Teresa Mannino e Raul Cremona. Zelig, i comici della terza puntata: Teresa Mannino, Raoul Cremona, Paolo Cevoli, Dado e molti altri La terza puntata vedrà alternarsi sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi nomi quali Teresa Mannino, Raul Cremona, Dario Vergassola, Leonardo Manera, Nuzzo e Di Biase, Marco Marzocca, Simone Barbato, Paolo Migone, Enrico Bertolino, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 luglio 2022)a partire dalle 21:30 su Canale 5 va in onda la riproposizione della terza puntata dicondotta dall’affiatata coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada con i più grandi nomi della risata all’italiana, protagonisti della storia del programma come, idella terza puntata:, Raoul, Paolo Cevoli, Dado e molti altri La terza puntata vedrà alternarsi sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi nomi quali, Dario Vergassola, Leonardo Manera, Nuzzo e Di Biase, Marco Marzocca, Simone Barbato, Paolo Migone, Enrico Bertolino, ...

Pubblicità

CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 18 Luglio 2022: Le Azzurre in Italia vs Belgio, tra Zelig, Report, la partenza della nuova s.… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 18 LUGLIO 2022: UN LUNEDÌ SERA TRA ITALIA-BELGIO, ZELIG E REPORT - bubinoblog : GUIDA TV 18 LUGLIO 2022: UN LUNEDÌ SERA TRA ITALIA-BELGIO, ZELIG E REPORT - DecimoGianni : La differenza tra la politica italiana e Zelig è che quest’ultimo, oltre a essere spassoso, non fa danni …… - anteprima24 : ** #Bisio al #Bct tra Zelig e il debutto in regia: 'Un'esperienza che mi rende felice' ** -