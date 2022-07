Zazzaroni su Dybala alla Roma: "Mourinho ha fatto la differenza. Per l'Inter non era un'esigenza dopo Lukaku" (Di lunedì 18 luglio 2022) Ai microfoni di Sky Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato delle ultime settimane di Paulo Dybala, che hanno portato all'accordo tra la Joya e la Roma. Ecco le sue parole sull'affare: "All'Inter non... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 18 luglio 2022) Ai microfoni di Sky Sport, Ivanha parlato delle ultime settimane di Paulo, che hanno portato all'accordo tra la Joya e la. Ecco le sue parole sull'affare: "All'non...

Pubblicità

CorSport : #Dybala ha detto sì alla #Roma ?? (Ivan Zazzaroni) - tuttointer24 : Dybala alla Roma, Zazzaroni: “Mourinho decisivo, per Marotta non era una necessità” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… - TuttoASRoma24 : Dybala alla Roma, Zazzaroni: “Mourinho decisivo, per Marotta non era una necessità” ???? #ASRoma #Mourinho… - Pall_Gonfiato : #Zazzaroni su #Dybala alla #Roma: '#Mourinho ha fatto la differenza. Per l'#Inter non era un'esigenza dopo #Lukaku' - Momos_rules_10 : RT @I_M__mensamente: Spero che #Dybala arrivi all'#inter....e nn me ne fotte un ca**o del lato sportivo e tecnico....voglio che arrivi x ve… -